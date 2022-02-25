PKK'ya silah sağlayan iki kardeş Gürcistan'da yakalandı

Terör örgütü PKK'ya silah sağlamak suçundan aldıkları hapis cezasının infazı amacıyla aranan iki terörist Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Alının bilgiye göre, terör örgütüne silah sağlamak suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Şehmus R. ve Şevket R. isimli terörist iki kardeşin Gürcistan'a kaçtıkları tespit edildi.

Gürcistan Türk Büyükelçiliği ve İnterpol Daire Başkanlığı koordinesinde Gürcistan makamlarıyla yapılan iş birliği sonucu yakalanan teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.

Gürcistan makamları tarafından iade talebinin kabul edilmesiyle teröristler teslim alınarak, İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edildi.

Yakalanan teröristlerin, 2016'da verilen 15 yıl hapis cezasının infazı amacıyla Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de çıkarılan yakalama emrine istinaden arandığı belirtildi.