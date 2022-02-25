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Ali Yalçın: 31 Mart seçimlerinden sonra 1400 kişi işten çıkarıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra bazı CHP'li, HDP'li, İYİ Partili ve bazı lokal belediyelerde görev yapan sözleşmeli 1400 memurun sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 20:46
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Ali Yalçın: 31 Mart seçimlerinden sonra 1400 kişi işten çıkarıldı

Memur-Sen Mardin Şubesinin Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki hizmet binasının açılış törenine katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, sendikalarının kuruluşunun üzerinden 30 yıl geçtiğini ve Türkiye'nin en büyük emek hareketine dönüştüğünü belirtti.

Bunun yanında 120'nin üzerinde ülkeyle irtibat noktası oluşturduklarını dile getiren Yalçın, hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın her yerinde hassasiyet gösteren bir duyarlılıkla yolculuklarına devam ettiklerinin kaydetti.

Aynı anlayışla yolculuklarına devam edeceklerini ifade eden Yalçın, "Dünyada kan ve gözyaşı olmasın istiyoruz. Şu an dünya bir tedirginlik yaşıyor. Ukrayna'da cereyan eden hadiseler, Rusya'nın oradaki tutumu ve dünyanın bu anlamda sessizliği, ister istemez insanları çileden çıkarırken masum insanlar o çekişmenin zararını görüyorlar. Memur-Sen ailesi olarak biz her zaman savaşa karşı olduk. Her zaman barıştan kardeşlikten yana olduk." diye konuştu.

Memur-Sen'in üyeleri için birçok kazanıma imza attığını, yeni kazanımları için çalıştıklarını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye'de üzülerek ifade etmek istiyorum ki en fazla saldırı alan kısım emeğin güvencesidir. Emekçinin işidir ekmeğidir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı CHP'li, HDP'li, İYİ Partili, bazı lokal belediyelerde bir baktık yeni gelenler hemen sözleşmeli memura 2 satır yazı tutuşturarak, 'Görülen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir' deyip kapının önüne koydular. 1400 kişiyi buldu bu sayı. Biz bunun bize üye olanlarını çoğunu mahkeme kararı ile döndürdük. Ama bir inatlaşma, emek mücadelesini kucaklama yerine 'kundaklama' almış başını gidiyor. Mahkeme kararı ile dönen birini yeniden atılıyor. 'İnadım, inat' diyor bir daha atıyor. Şimdi bazılarını mahkeme kararı ile yeniden döndürme kararı çıktı. Yine mücadele ettik. Bakacağız bundan sonra süreç nasıl olacak. Buna gerek yok, emek mücadelesi kucaklanmalı, kundaklanmamalı. 'Mart'ın sonu bahar' diyenler kara kış yaşatıyorlar. Emekçiyi direk hedef alıyorlar. Bunu asla doğru bulmayız."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da ülkede son 20 yılda eğitim, sağlık, tarım, sanayi, kültür, turizm ve pek çok alanda devasa yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yaşanan bu değişim ve dönüşümün en büyük mimarlarından birinin kamu çalışanları olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları belirtti:

"Ülke ve millet olarak değişimin, dönüşümün sürdürülmesi, elde edilen kazanımların devamlılığının sağlanması için bizlere düşen görev, birlik ve beraberlik içerisinde yarının güçlü ve müreffeh Türkiye'si için daha çok çalışmaktır. Bu bağlamda görev bilinci ile ülkemizin ve insanımızın kutlu medeniyet yolcuğunun en önemli aktörlerinden olan Memur-Sen'in Mardin özelinde yürüteceği proje ve çalışmalarla kentimizin değişimi ve gelişimine yeni binasında daha büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer de kentteki sendikalar ve 12 bin üyeyle daha iyi hizmet etme imkanını yakalayacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek hizmet binasının açılışı yapıldı.

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