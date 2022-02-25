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Boşandığı karısını alıkoydu, kızlarını almaya gelen anne ve babasını vurdu

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eşi tarafından evde zorla tutulan kızlarını ve torunlarını almak isteyen anne ile baba silahlı saldırıya uğradı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 21:45
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Pursaklar ilçesinde yaşayan Dilan D, ailesinin rızası olmadan iki yıl önce evlendiği Mustafa Ö. ile şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandı.

Boşanmanın ardından Mustafa Ö. tarafından zorla evde tutulduğu iddia edilen Dilan D.'nin annesi Esin D. ve babası Süleyman D, kızlarının evinin önüne geldi.

Mustafa Ö. ile kardeşi Şadan Ö, kızlarını ve torunlarını evden çıkarmak isteyen çifte pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Esin D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Süleyman D'nin ise durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Mustafa Ö. ile Şadan Ö, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

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