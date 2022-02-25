Trabzonspor 2-0'dan maçı çevirdi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 22:12
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı mücadelede Yukatel Kayserispor'u 90+9'da gelen golle 3-2 yendi.
Medical Park Stadı'ndan oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin gollerini 49. dakikada Visca, 59. dakikada Djaniny ve 90+9'da penaltıdan Nwakaeme kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 24. dakikada Mario Gavranovic ve 45. dakikada Mame Thiam'dan geldi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız