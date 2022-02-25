Bayraktar: Milli teknoloji ve bağımsız savunma sanayii hayati önemde
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayiinin, uluslar için hayati önem taşıdığını duyurdu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 25 Şubat 2022 23:42
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bayraktar paylaşımında; ''Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor'" dedi.
Bayraktar ''Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi'' ifadesine de yer verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız