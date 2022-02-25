Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 23:51
100. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre tavuk döner yiyen 13 kişi mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Karabük ve Safranbolu ilçesindeki hastaneye başvuran vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk dönerden numune alındığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız