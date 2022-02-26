26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 6 ncı maddeleri gereğince Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir AKTÜRK atanmıştır.

İş Müfettişi Durdu Mehmet ÇAKIROGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah UÇAN atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

II. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cengiz YILDIRIM atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya AYDIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Mert AYAZ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya tl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim ACAR görevden alındı.

YERİNE

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir ZOROĞLU atandı,

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Elif Belkıs BAŞTÜRK atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Edime Vakıflar Bölge Müdürü Osman GÜNEREN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı

Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ÇOLAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alındı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir İ1 Milli Eğitim Müdürü Yakup YILDIZ görevden alındı

YERİNE

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali TATLI atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Enver KIVANÇ atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maruf ARAŞ atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı IV. Bölge Müdürü Kerim GENÇOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İ1 Tarım ve Orman Müdürü Orhan KAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet GÜN atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cihan SOY ALP atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN atandı.

Ticaret Bakanlığı

İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin ERSÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 2 ııci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Rekabet Kurulu;

- İkinci Başkanlığına Ahmet ALGAN,

- Üyeliğine Berat UZUN,

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22, 23 ve 24 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

25 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI