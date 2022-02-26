Merkezi Finans ve İhale Birimi Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Merkezi Finans ve İhale Birimi Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Finans ve İhale Biriminde görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Merkezi Finans ve İhale Biriminde 26/5/2007 tarihli ve 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine göre görev yapan Birim personeli hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 26/5/2007 tarihli ve 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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