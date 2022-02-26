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Ukrayna'dan tahliyeler başladı, 2 otobüs yola çıktı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahsis ettiği otobüs ile Türkiye'ye getiriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Şubat 2022 07:30
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Ukrayna'dan tahliyeler başladı, 2 otobüs yola çıktı

Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok bölgeyi vurmaya devam ederken ülkede mahsur kalan Türk vatadanşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye'ye getiriliyor.

Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.

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