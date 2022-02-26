O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
O ilde 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
O ilde 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
Yurt odasında ölü bulunmuştu... Öğretmeninden yürek yakan paylaşım
Yurt odasında ölü bulunmuştu... Öğretmeninden yürek yakan paylaşım
Yargıtay'dan emsal karar: İşyeri telefonunu kullanan yandı
Yargıtay'dan emsal karar: İşyeri telefonunu kullanan yandı
ABD'den Rusya'nın Finlandiya ve İsveç tehdidine yanıt
ABD'den Rusya'nın Finlandiya ve İsveç tehdidine yanıt
NATO Müdahale Gücü ilk kez devreye giriyor
NATO Müdahale Gücü ilk kez devreye giriyor
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokat yoğun bakımlık etti
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokat yoğun bakımlık etti
Vaka sayılarındaki düşüş bugün de devam etti
Vaka sayılarındaki düşüş bugün de devam etti
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanından açıklama
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanından açıklama
Ukrayna'daki Türk şirketleri faaliyetlerini durduruyor
Ukrayna'daki Türk şirketleri faaliyetlerini durduruyor
Benzin ve motorine büyük zam!
Benzin ve motorine büyük zam!
Devletin verdiği tazminatın yarısını 'fazla' diye iade etti
Devletin verdiği tazminatın yarısını 'fazla' diye iade etti
Rus askeri Kiev'i kuşattı
Rus askeri Kiev'i kuşattı
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı
Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor
Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor
THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama
THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı
10 yıl önce ölmüştü, Yargıtay meslek hastalığını kabul etti
10 yıl önce ölmüştü, Yargıtay meslek hastalığını kabul etti
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf beyanname vermeyecek
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf beyanname vermeyecek
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı

İranlı casus şebekesiyle bağlantıları ortaya çıkan, HSK'nın açığa aldığı savcı D.Y. tutuklandı. D.Y., Avukat N.P.'ye yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olmakla suçlanıyordu

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Şubat 2022 08:12
Yazdır
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı

İranlı casus şebekesiyle bağlantıları ortaya çıkan, HSK'nın açığa aldığı savcı D.Y. tutuklandı. D.Y., Avukat N.P.'ye yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olmakla suçlanıyordu

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da avukat N.P.'ye yönelik silahlı saldırıyı azmettirmekle suçlanan ve İran istihbaratıyla bağlantılı casusluk şebekesi ile ilişkisi ortaya çıkan savcı D.Y. gözaltına alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 8 Şubat'ta açığa alınan D.Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı.

İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı D.Y., hakkındaki vahim iddialar karşısında HSK 2. Dairesi tarafından 8 Şubat'ta açığa alınmıştı.

Avukat N.P., İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak'ta güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Polislerin aldığı ilk ifadesinde "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle kafamı toplayamıyorum" diyen N.P., tedavisinin ardından emniyete ve savcılığa giderek detaylı ifadede vermişti.

"SENİ ORTADAN KALDIRIRIM"

Savcı arkadaşı D.Y. tarafından maddi ve manevi olarak kullanılmaya çalışıldığını belirten N.P., kendisine yapılan silahlı saldırıyı D.Y.'nin azmettirdiği yönündeki düşüncesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da iletmişti.

N.P., daha önce bir tartışmaları sırasında D.Y.'nin kendisine "Sen neyine güveniyorsun bu kadar, benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kimse böyle konuşamaz" diyerek, tehdit ettiğini ileri sürüyor.

KORONAVİRÜS OLDUĞU İÇİN ALINAMAMIŞTI

Öte yandan, savcı D.Y.'nin, İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesi ile de ilişkisi tespit edilmişti. Türkiye'deki İranlı muhalifleri kaçırmaya çalışan 2 İranlı, 12 Türk; Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı. 14 şüpheli, 9 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikte "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçundan tutuklandı. Şebeke ile irtibatı tespit edilen D.Y. hakkında ise savcı olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmamıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu iddialarla ilgili inceleme yaparken, operasyon sırasında koronavirüs olduğu öğrenilen savcı D.Y. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.

TEŞHİS VE İFADELER

D.Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Siyasi ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında teşhis ve ifadeler olduğu öğrenildi. Savcı D.Y., elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alındı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İzmir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı
İzmir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Boşandığı karısını alıkoydu, kızlarını almaya gelen anne ve babasını vurdu
Boşandığı karısını alıkoydu, kızlarını almaya gelen anne ve babasını vurdu
En acı teşhis! 22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu
En acı teşhis! 22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
Tarlada cesedi bulunmuştu; cinayeti 16 yıl sonra özel ekip aydınlattı
Tarlada cesedi bulunmuştu; cinayeti 16 yıl sonra özel ekip aydınlattı

Bu Habere Tepkiniz

25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

Sosyal güvenlik işlemlerinde 25 hizmet yılı tamamlanmadan emeklilik kazanımı da mümkün olabilmektedir. Yazımızda bu konudaki değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!

MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!

Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı

Mahkum 12.Bölüm Fragmanı

Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Simpsonlar yine bildi!

Simpsonlar yine bildi!

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisinin Rusya Ukrayna kriziyle ilgili kehaneti herkesi şok etti.