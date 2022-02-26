Siber alemde bilek güreşi

Ukrayna yönetimi, saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu. 24 Şubat günü Rusya hükümetine ait çok sayıda internet sitesinin hacklendiği açıklandı. Bu internet siteleri arasında Rusya Federasyonu Devlet Duması ve Kremlin internet siteleri de yer almaktaydı. Rusya'nın bazı internet sitelerindeki erişim sorunu giderilirken, bazı internet sitelerine halen erişilemiyor. Web sitelerini sahte taleplerle bombalayarak felç eden DDoS saldırısı da malware saldırıları da Ukrayna hükümetinin sitelerini vurdu.

YARDIM İSTEDİLER

Ukrayna, ülkesinin Rus saldırılarına karşı savunmak için siber güvenlik kapasitesini artırmada Seul'den yardım talep etti. Ukrayna'da dolaşan yeni keşfedilen yıkıcı bir yazılımın bulunduğu ve ülkeyi hedef alan yoğun bir saldırı dalgası olarak kabul edilen yüzlerce bilgisayara bulaştığı belirtildi. Ukrayna hükümeti ayrıca ülkenin kritik altyapısını korumaya yardımcı olmak için bilgisayar korsanlığı becerilerine sahip gönüllüler için bir çağrı da yaptı. Anonymous olarak bilinen bilgisayar korsanlığı grubu da Rus hükümetine karşı siber savaş ilan etti. Anonymous hacker grubu dün "Anonymous, resmi olarak Rus hükümetine karşı siber savaşta" diye tweet attı.