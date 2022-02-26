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Streç filmle işkenceye rekor ceza

İzmir'de yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşları tarafından streç filmle sarılarak işkenceye ve tacize uğradı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Şubat 2022 08:50
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Streç filmle işkenceye rekor ceza

Türkiye gündemine oturan ve kan donduran olay görüntülerin watsapp grubunda paylaşılmasıyla ortaya çıktı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nurullah Sak ile Fırat Kocaman'a ceza yağdı. Sak ve Kocaman'a çocuğun cinsel istismarı suçundan 10'ar yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan da 1 yıl 8'şer ay olmak üzere toplam 11 yıl 8'şer ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıkları Sak ve Kocaman karara itiraz etti, dosya istinafa taşındı. Azad Hasobalılar'ın avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Yargılamanın başından itibaren İzmir mahkemelerinin adaletine güvendiğimizi belirtmiştik. Bir nebze olsun içimiz soğudu. Adalet yerini buldu. Karşı taraf karara itiraz etti. Dosya istinafa gitti" diye konuştu.

İzmir'de 2019 Kasım ayında Konak'a bağlı Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı'ndaki bir pompa firmasında çalışan ve o dönemde 17 yaşında olan yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşlarının işkencesine maruz kaldı. Türkiye gündemine oturan olayda, Hasobalılar, iş yerinde çalışan Nurullah Sak ile Fırat Kocaman tarafından streç filme sarılarak üzerine su döküldü, yere yatırılıp tekmelendi.

Bu sırada hakaretlere de maruz kalan talihsiz genç cinsel istismara da uğradı. İstismar ve işkence yapılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ali Seven isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü watsapp grubunda paylaşıldı. Azad'ın eşi Raziye Hasobalılar videoyu fark edince büyük şok yaşadı. Azad ile eşi Raziye Hasobalılar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sanıklar hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan dava açıldı. 3 ay 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ŞAKANIN BU SEVİYEYE GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Nurullah Sak savunmasında, "Şakanın bu seviyeye geleceğini düşünmüyordum. Azad'dan özür dilerim. Yüklenen suçları işleme kastım yoktur. Beraatime karar verilsin" dedi. Fırat Kocaman ise, "Ben şaka yaptım. Daha ileri gittiğini düşünmüyorum. Yüklenen suçları işleme kastım yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Karar duruşmasında işyerinde ustabaşı ve atölye sorumlusu olarak çalışan sanıklar Nurullah Sak ile Fırat Kocaman ile aynı işyerinde çırak olarak çalışan Azad Hasobalılar arasında eğitici-öğretici olduğu çırağına karşı çocuğun cinsel istismarı suçunu işlemesi nedeniyle önce arttırılarak 10 yıldan 12 yıla çıkartılmasına karar verdi. Daha sonra sanıkların sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak ceza 10 yıla düşürüldü. Ayrıca özel hayatın gizliliği suçunun işlenmesi nedeniyle sanıklara önce 2 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza daha sonra iyi hal indirimi ile 1 yıl 8 ay cezaya düşürüldü. Her iki sanık da toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezası almış oldu.

ADALET YERİNİ BULDU

Tutuksuz sanıklar Sak ile Kocaman karara itiraz ederken, dosya istinafa taşındı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Seven hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Azad Hasobalılar'ın avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Yargılamanın başından itibaren İzmir mahkemelerinin adaletine güvendiğimizi belirtmiştik. Bir nebze olsun içimiz soğudu. Adalet yerini buldu. Karşı taraf karara itiraz etti. Dosya istinafa gitti" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK

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