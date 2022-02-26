Durumdan şüphelenip eve gittiler genç kadını öldürülmüş halde buldular
SİVAS'ta 24 yaşındaki Duriye vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Cinayetin fail yada failleri aranıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 09:08
Olay Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Durumundan endişelenen yakınları 24 yaşındaki Duriye Taşdelen'in evine gitti. Eve girdiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldular.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan kadının vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız