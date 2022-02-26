Aile Bakanlığı sözlü sınava kalan adayları açıkladı

Bakanlığın duyurusu:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLÜ SINAV DUYURUSU



Aile ve Sosyal Hizmetler Sözleşmeli Personel giriş sınavı için başvurular 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.

Adaylar başvuru durumlarına ilişkin bilgiyi Kariyer Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Sözlü sınavı 02/03/2022 - 12/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvuru durumu, sınav tarihi ve yerine ilişkin bilgilere Kariyer Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.

Sözlü sınava aşağıda belirtilen KPSS puanı ve üstündekiler çağrılmıştır. Sınava gelecek adaylar Aday Başvuru Bilgileri Formunun çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak getirmeleri gerekir. Aşağıda belirtilen puanın altında KPSS puanı olanlara Bakanlığımız tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

Sınav yeri ve adresleri için tıklayınız.

Bölüm itibari ile sözlü sınav girişine katılmaya hak kazanan en düşük puanlı adayın KPSS puanı aşağıda belirtilmiştir.