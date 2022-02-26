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Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli sanal bahis ve organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 09:28
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Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve aralarında suç örgütü elebaşı G.R'nin de bulunduğu 26 zanlıya yönelik soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından suç örgütü elebaşı G.R'nin de aralarında bulunduğu 14 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 11'ine adli kontrol hükümleri uygulanarak 12 zanlı da serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, silahlı suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen G.R'nin sözde "iş insanı" olduğu, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edilmişti.

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasa dışı bahisten elde ettikleri yüksek kazancı, fark edilmemesi için kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu, suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar lirayı aşkın para akışının olduğu belirlenmişti.

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