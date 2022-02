Tapu'da 'dublörlü' sahte satış skandalında 10 kişi tutuklandı

İstanbul'da bulunan bazı tapu müdürlüklerinde kıymetli arsa ve gayrimenkullerin tapusunu 'dublör' kullanarak ele geçiren bir örgütü tespit eden emniyet güçleri düğmeye bastı. Tapu ve noterlik gibi kamu kurumlarına sızan bir şebekeye yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. İstanbul polisini harekete geçiren ilk olay geçtiğimiz yıl Ekim ayında ortaya çıkmıştı. Fatih'te tapu dairesine giden bir kişi 15 milyon lira değerinde bir gayrimenkulü satmak için işlem başlatmıştı. Ancak tapu memurları gayrimenkulle ilgili 25 yıldır vergi ödemesi dahil bir hareket yaşanmadığını fark edince durum incelenmeye alınmıştı. Yapılan araştırmanın ardından evrakların sahte olduğu anlaşılmıştı. Vekaletname ile işlem yapılmak istenmesi üzerine tapu memurları mülk sahibine ulaşmış, ancak mülk sahibinin hiçbir şeyden haberdar olmadığı anlaşılmıştı.

TAPU GÖREVLİLERİNİN DİKKATİ OPERASYONA START VERDİ

Skandal olayın detaylarına SABAH ulaştı. Tapu memurlarının durumu polise bildirmesi üzerine Mali şubenin de peşinde olduğu öğrenilen dolandırıcılık şebekesine üye 14 kişi yakalandı. Aralarında tapu çalışanlarının da bulunduğu suç örgütü ile çalışma genişletildi. Sahte vekaletname, belge ve tapu sahiplerine benzeyen dublör kullanan şebekenin eylemleri de polis ekiplerince an be an izlendi. Aralarında 4'üncü sınıf bir emniyet müdürü, tapu ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan emniyet müdürünün bir şubede müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

ISPARTA'DAN SAHTE VEKALETNAME ÇIKARIP DOLANDIRMIŞLAR

Yürütülen operasyonlar kapsamında Sarıyer'de bulunan ve değeri 10 milyon olan bir arsanın, çete üyelerinden Ayhan Aydınoğlu tarafından 2019 yılında Isparta'dan çıkarılan sahte vekaletname ile 1 milyon 600 bin liraya Mustafa T., isimli vatandaşa satıldığı tespit edildi.

70 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK MESAJLA ENGELLENDİ

Bir diğer dolandırıcılık faaliyeti ise yine Sarıyer ilçesinde bulunan ve değeri yaklaşık 70 milyon lira olan 16 bin 750 metrekarelik arazinin satışa çıktığı mesajının asıl sahibine gelmesiyle ve isimsiz bir kişinin kendisini aramasıyla engellendi.

ARAZİNİZİ BİRİLERİ SATMAYA ÇALIŞIYOR DERHAL MÜDAHALE EDİN

Söz konusu telefon görüşmesinde, "Lütfen adımı ve kimliğimi sormayın. Sizin Uskumruköy'de bulunan arazinizi birileri satmaya çalışıyor. Sizin kimlik bilgilerinizi kullanıyorlar. E-devlet şifrenizi ele geçirmişler, sahte işlem ile insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Derhal müdahale edin" ifadeleri üzerine, arazisinin satışa çıktığını fark eden Ömer Faruk Ö., emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada tapudaki sahte satışların 2019-2021 yılları arasını kapsadığı bu nedenle onlarca mağdurun tapu iptal davası açarak haklarını aramak zorunda kaldıkları ortaya çıktı. Şebekenin emniyet, tapu ve noterlikte bulunan elemanları aracılığıyla arsa yada gayrimenkullerini satışa çıkarmak istediği kişilerin e-devlet şifrelerini kolaylıkla ele geçirerek tapuya online olarak başvuruda bulunup ardından satış için şebeke içerisindeki bazı kişileri dublör olarak kullandığı tespit edildi. Milyonlarca liralık arazi ve gayrimenkulü satışa çıkaran şebekenin son dalgasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece 10 şüpheli cezaevine gönderilmiş oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Atakan Irmak