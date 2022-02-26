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Miraç Kandili yarın idrak edilecek

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu kutlu yolculuk sırasında beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 11:52
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Miraç Kandili yarın idrak edilecek

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili yarın idrak edilecek.

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

- Allah, Hazreti Muhammed'e ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.

- "Miraç hadisenin en büyük hediyesi beş vakit namazdır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, Miraç hadisesinin Hazreti Muhammed'in en büyük mucizelerinden biri olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in Mekke'de sıkıntılar yaşaması ve amcası Ebu Talip ile eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmesinden sonra Allah'ın bir bakıma onun gönlünü ferahlatırcasına Miraç mucizesini gerçekleştirdiğini ifade eden Bozkurt, İsra'nın ayetlere, Miraç'ın ise sahih hadislere dayandığını bildirdi.

Peygamberin Mekke'den Kudüs'e gitme hadisesinin İsra, göğe yükselerek Allah ile görüşmesinin ise Miraç olduğunu anımsatan Bozkurt, "Miraç hadisenin bizler için en büyük hediyesi beş vakit namazdır. Beş vakit namaz Miraç hadisesiyle farz kılınıyor. Tabi ki Miraç'tan önce de namaz vardı. Günün evvelinde ve sonunda namaz kılınırdı ama Miraç'la birlikte beş vakit namaz farz kılındı." dedi.

Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetinin de Miraç hadisesinde inzal olduğunu belirten Bozkurt, "Miraç hadisesinde peygamberimize cennet, cehennem ve oradaki insanları halleri arz olunuyor. Kimin neyle karşılaşacağını peygamberimiz orada müşahede ediyor." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in Miraç hadisesinde zerre kadar inancı olan Müslüman'ın en sonunda cennete gireceği müjdesini de aldığını dile getiren Bozkurt, "Beş vakit namazın farz kılındığı bu mübarek gecede peygamberimizin bize gösterdiği şekilde kendimizi muhasebeye çekmeli, her şeyden önce namazlarımızı bırakmamalıyız." tavsiyesinde bulundu.

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