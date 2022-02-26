Bakanlığın Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının oluşturduğu tedirginlik ve Moldova'ya olan göç dalgası nedeniyle Türk yatırımcının fabrikasında görevli yöneticiler, tahliye için Dışişleri Bakanlığına başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında geçen hafta proje kapsamında Moldova'ya gidenlerin de olduğu 31 kişilik grubun tahliyesini organize ederek Romanya ve Bulgaristan'dan geçişini sağladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeyi terk eden pek çok kişi Türkiye'ye gelmeye başladı.

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında Ukrayna plakalı araç trafiği de arttı.

Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin Romanya ve Bulgaristan geçişlerini kolaylaştırdığı Ukrayna'dan kendi imkanlarıyla gelen Türk vatandaşları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Ukrayna'dan gelen iş insanı Ahmet Kuyumcu, AA muhabirine, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından dolayı acil olarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu anlatan Kuyumcu, "İnsanlar yollara düşmüş, her yerde sıra bekliyorlar. Bir an önce ülkeyi terk etmek için. Sınırlarda yaklaşık 15-20 kilometre kuyruk var. İnsanlar, çocuklar ağlıyorlar. Çok zor bir durum." dedi.

Kuyumcu, her şey düzeldiğinde tekrar Ukrayna'ya döneceğini sözlerine ekledi.

Mühendis Koray Hergüner ise Ukrayna'da çalıştığını belirtti.

Sabaha karşı 5'te Kiev'de benzin aldığı sırada bomba seslerinin duyulmaya başladığını anlatan Hergüner, "Biz ne olduğunu anlayamadık. İki üç yerde bomba sesi daha geldi. Biz haberlerden öğrendik Rusya'nın saldırıya başladığını. Hemen hızlı bir şekilde ülkeyi terk ettik. Ana yollar güvenli değildi. Ara yollardan Moldova'ya giriş yaptık. Oradan da ülkemize geldik." dedi.

Hergüner, Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Ruslar sivillere, çocuk yuvalarına sıkıyorlar. Tank sivil araçların üzerinden geçiyor. Arkadaşımızın babasını öldürdüler." diye konuştu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşayan ve ailesini ziyaret için Ukrayna'ya giden çifte vatandaş Yulia Kahinci de bir tur midibüsü ile Türkiye'ye geldi.

İki yaşındaki kızıyla eşinin kendilerini Edirne'de karşılayacağını anlatan Kahinci ülkesi Ukrayna'da durumun kötü olduğunu anlattı.