Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ruslara seslendi: Savaşa karşı çıkın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de kameralar karşısına geçti. Hava saldırılarına karşılık verildiğini söyleyen Zelenskiy, "Herkese silah vermeye hazırız" dedi ve 'savaşa karşı çıkın' çağrısı yaptı. Zelenskiy şunları söyledi:

-Kiev kontrolümüz altında. Her şeyi yapacağız vatandaşımız, askerimiz için... Binlerce, yüzlerce esirlerimiz var.

-Lütfen Rusya vatandaşları savaşa karşı çıkın. Hava saldırılarına karşılık veriyoruz.

-İşgali ortadan kaldırmamız lazım. Ukrayna'yı savunabilecek herkes burada olsun. Ülkemize korumaya gelecek herkese açığız. Ülkemizi korumaya gelmek isteyenler de buraya davet ediyoruz.