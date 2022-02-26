Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 14:45
Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi Mağara Sokak'ta 16 hanenin bulunduğu alanın arka tarafındaki göletin suları sağanak nedeniyle yükseldi.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve Çatalağzı Belediyesi yetkilileri geldi.
İncelemelerin ardından risk altındaki 10 konuttan ilk etapta 4 daire boşaltıldı.
Daire sakinleri, evlerinde bulunan eşyaları iş makinesi aracılığıyla çıkardı.
Vali Mustafa Tutulmaz ile AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de bölgede incelemelerde bulundu.
Ailelerin geçici olarak başka yerlere yerleştireceği bildirildi.
Öte yandan ailelerin acil ihtiyaçları için AFAD Başkanlığından ödenek tahsis edileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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