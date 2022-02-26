Ukrayna'da Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi
Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 14:47
Kanevskyi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Herson'da yaşayan Goşqar Ferzeliyev isimli Azerbaycanlının eşi ve 2 çocuğunun Rus güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'da yaşayan tüm halklara keder ve ölüm getirdiğini belirten Kanevskyi, Azerbaycan halkına üzüntü ve taziye dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız