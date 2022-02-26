Kremlin: Rusya ordusu ilerlemeye devam edecek
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 3. gününde: Rus askerleri yeniden ilerliyor
Kaynak : TRT
Eklenme : 26 Şubat 2022 15:50
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. gününde devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Putin'in darbe çağrısına Zelenski sokağa çıkarak yanıt vermişti. Ukrayna lideri son açıklamasında ülkeyi savunmaya devam edeceklerini belirtip, "Herkese silah vermeye hazırız" dedi. Kremlin ise, Putin'in geçtiğimiz gün askerlere dur dediğini ancak bugün askerlerin saldırıya devam ettiğini aktardı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız