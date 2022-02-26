Kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ş.B (16), dün sabah İnönü Mahallesi'ndeki evlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, lise öğrencisinin kalp krizi geçirdiğini tespit etti. İlk müdahalesi yapılan Ş.B, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Bilir'in kalbi 5 kez durdu. Yapılan müdahalelere rağmen Ş.B sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.