Rusya'da Twitter'a erişilemiyor
Rusya'da sosyal medya sitesi Twitter'a erişilemiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 16:50
Rusya'da (TSİ) 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde Twitter'a erişim sağlanamıyor.
Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram'a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız