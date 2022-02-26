Rusya'da Twitter'a erişilemiyor

Hababam Sınıfı hakkında ilk defa duyacağınız 16 gerçek

Rıfat Ilgaz?ın eseri sinemadan önce ilk olarak tiyatroya uyarlanarak seyirciyle buluştu. Tiyatro oyununda yer alan isimler ise Zeki Alasya ile Metin Akpınar?dı. Tiyatro oyununda Zeki Alasya, Tulum Hayri?yi; Metin Akpınar ise Refüze Ekrem karakterine hayat veriyordu. Oyundaki en ilginç detay ise İnek Şaban?ı Suzan Ustan?ın canlandırmasıydı.