Avustralya'da Rus televizyon kanalına erişim engeli

Avustralya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus devlet televizyon kanalı Russia Today'e (RT) erişim engeli getirildiği açıklandı.

Ülke basınındaki habere göre, uydu ve kablo yayın hizmeti sağlayıcısı Foxtel, Ukrayna'daki durumla ilgili endişeleri nedeniyle RT'nin Avustralya'daki yayın dağıtımını askıya aldığını açıkladı.

Foxtel, RT ile kanal lisans sözleşmesi kapsamındaki haklarını yeniden gözden geçireceğini belirtti.

Öte yandan, Foxtel, Avustralya'da 3,8 milyon izleyici kitlesine hitap eden uydu ve kablo yayın hizmeti sağlayıcısı bir şirket olarak öne çıkıyor.

Polonya da benzer karar almıştı

Benzer şekilde, Polonya da iki gün önce RT ile bazı Rus televizyon kanallarını uydu, kablo yayın ağları ve internet platformlarından çıkarmıştı.

Avustralya'nın kararı sonrası Avrupa Gazeteciler Federasyonunun (AEJ), RT'nin tüm Avrupa ülkelerindeki yayınlarının yasaklanması talebinde bulunduğu kaydediliyor.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.