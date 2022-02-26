Düzce'de trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Düzce'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 18:49
Ahmet G. idaresindeki 81 ACA 463 plakalı cip, Bahçeşehir bağlantı yolu Kervan Kavşağı mevkisinde kontrollü kavşaktan geçmeye çalışan Kadir Ü. yönetimindeki 81 ACC 582 hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada devrilen cipin sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız