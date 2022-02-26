Konyaspor'dan duygulandıran Ahmet Çalık paylaşımı
Geçtiğimiz aylarda elim bir trafik kazası sonucunda ebediyete uğurlanan Ahmet Çalık, 28. doğum gününde anıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Şubat 2022 19:04
Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın doğum gününü unutmadı. Başarılı futbolcu 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.
"KAVUŞMALARIMIZ MAHŞERE KALDI"
Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından oyuncunun doğum gününde duygusal bir video yayınladı.
Yapılan paylaşımda,
"Kavuşmalarımız mahşere kaldı. İyi ki doğdun." ifadeleri kullanıldı.
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Doymadım. Doyamadım. #AhmetÇalık pic.twitter.com/ivTTbuWmSRİttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 13, 2022