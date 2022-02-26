Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik uygulama noktası yakınında Murat Edis (40), yönetimindeki 01 AOJ 91 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.Kazada sürücü Murat ve oğlu Furkan Edis (6) ile Sakine, çocukları Muhammet (5), Furkan (8) ve Taha Kaya (9) yaralandı.Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan sürücü ve oğlu itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Sürücü Murat Edis, tedaviye alındığı Yüreğir Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.