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Akaryakıt bayileri kapsamlı bir güncelleme istiyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt sektörünün tüm paydaşları ve oyuncularıyla kapsamlı bir güncellemeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 21:35
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Akaryakıt bayileri kapsamlı bir güncelleme istiyor

PÜİS Başkanı Okumuş'tan akaryakıt sektöründe "kapsamlı güncelleme" çağrısıANKARA (AA) - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt sektörünün tüm paydaşları ve oyuncularıyla kapsamlı bir güncellemeye ihtiyacı olduğunu belirtti.PÜİS'in düzenlediği Ulusal Bayi Buluşması Ankara'da gerçekleşti.Okumuş, burada yaptığı konuşmada, akaryakıt sektörünün durumu, sorunları ve taleplerini dile getirdi.Akaryakıt fiyatlarının oluşumunda bayilerin etkisinin bulunmadığını, fiyatların uluslararası piyasalarda şekillendiğini vurgulayan Okumuş, artan fiyatların bayileri de zor duruma soktuğunu söyledi.Okumuş, haksız rekabetin önlenmesi için akaryakıt sektöründe taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi talebini ifade etti.Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin küresel petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğuna, bunun da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdığına dikkati çeken Okumuş, "Fiyat artışının hızla devam ettiği bu dönemde PÜİS olarak akaryakıt fiyatlarının bir nebze de olsa indirilmesine, bayilerin rahatlamasına, sektörün düzenlenmesine yönelik bazı somut önerilerimiz var. Öncelikle şuna belirtmek istiyorum, sektörün tüm paydaşları ve oyuncularıyla kapsamlı bir güncellemeye ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.İmran Okumuş, dağıtım şirketlerinin rafineri fiyatının altında istasyon dışındaki mecralarda satış yaptıklarını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Önerimiz, en az yüzde 5'lere varan bu marjın fiyat metodolojisinin içine entegre edilerek toplam kar payına ilave edilmesidir. Bu önerimiz, enflasyonu artırmayacak, tüketicimizin yararına olacak, bayilerin kar marjı sorununu çözecek bir öneridir." dedi.Otomasyon sistemlerle yapılan satışlara da değinen Okumuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Elektronik sistemlerle yapılan satışlarda yani otomasyon satışlarında dağıtıcılar indirim anlaşması yapabilir. Bayiler de dağıtıcıların yaptığı hizmete en iyi şekilde devam edebilirler, yani tüketicinin ikmalini yaparlar, müşteri memnuniyetini sağlarlar, müşteriye sorun yaşatmazlar. Ancak her sattığından zarar eden bayiler elektronik satışlarda kısıtlı satış yapmak zorunda kalıyorlar. Önerimiz, dağıtıcıların bayilere sundukları bu hizmet karşılığında litre, ton, metreküp fark etmez ama mutlaka bir hizmet bedeli ödeyerek bayilerin mağduriyetinin ortadan kaldırılması da mümkündür."Okumuş, nakliye ücretlerinin kar marjının dışında tutulması ve kilometre bazında belirlenmesini önerisinde de bulunarak, "Nakliyeyi kim yapıyorsa nakliye ücreti de ona verilmelidir diyoruz." ifadesini kullandı.Bayilerin finansman ihtiyacının akaryakıt fiyatlarındaki artışla aynı oranda arttığını vurgulayan Okumuş, "Nasıl dağıtıcılar ile bayiler arasındaki kar paylaşımı mevzuatın öngördüğü şekilde 50-50 ise, kredi kartı komisyonu da bu maliyetle aynı şekilde 50-50 paylaşılmalı. Kredi kartı komisyonunun bayiye yük olmaması için başka girişimlerimiz de var. Akaryakıt sektörüne özgü bir düzenleme yapılarak yeni oranların belirlenmesini talep ettik." açıklamasında bulundu.PÜİS Genel Başkanı Okumuş, teminat zorunluluğuna ilişkin ise bayilerin vereceği teminatın sigorta kapsamına alınması için çalıştıklarını, bu konuda 31 Mayıs'a kadar bir modeli hayata geçireceklerini söyledi.

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