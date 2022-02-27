Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar
Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
Kadına şiddete adli kontrol yok
Kadına şiddete adli kontrol yok
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor
Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor
MHP'li meclis üyesi kazada yaşamını yitirdi
MHP'li meclis üyesi kazada yaşamını yitirdi
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacak
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacak
Akaryakıt bayileri kapsamlı bir güncelleme istiyor
Akaryakıt bayileri kapsamlı bir güncelleme istiyor
Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz
Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz
Son 24 saatte 61 bin 764 yeni vaka , 221 can kaybı!
Son 24 saatte 61 bin 764 yeni vaka , 221 can kaybı!
Yurda dönmek isteyenlere 'özel ücretli' bilet
Yurda dönmek isteyenlere 'özel ücretli' bilet
Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir!
Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 3600 ek gösterge açıklaması
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 3600 ek gösterge açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
İtirafçılar aktif görevde 30 kamu çalışanının FETÖ bağlantısını deşifre etti
İtirafçılar aktif görevde 30 kamu çalışanının FETÖ bağlantısını deşifre etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Herkese silah vermeye hazırız!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Herkese silah vermeye hazırız!
Bakanlığın Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi
Bakanlığın Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi
Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı
Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
SGK görevde yükselme sonuçlarına büyük tepki
SGK görevde yükselme sonuçlarına büyük tepki
MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi
MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi
AK Parti'ye 3600 ek gösterge ziyareti: Yeni mağduriyetlere yol açmamalı!
AK Parti'ye 3600 ek gösterge ziyareti: Yeni mağduriyetlere yol açmamalı!
Rusya hakkında Eurovision kararı: Katılımı yasaklandı
Rusya hakkında Eurovision kararı: Katılımı yasaklandı
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Aile Bakanlığı sözlü sınava kalan adayları açıkladı
Aile Bakanlığı sözlü sınava kalan adayları açıkladı
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor

Elektrik faturalarında vatandaşın yükünü azaltacak yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, tedarik şirketleri satın alacağı elektriğin en az yüzde 50, en çok yüzde 90'ını kamu şirketi EÜAŞ'tan alacak. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), elektriği toptan alacağı için ucuza mal edecek ve dağıtım şirketlerine daha düşük fiyatlarla satacak. Vatandaş da elektriğe daha ucuza ulaşacak

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Şubat 2022 07:10
Yazdır
Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor

Elektrik faturaları üzerinde çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemeyi Düşük ve yüksek tarifelerdeki kullanım oranları yeniden değerlendirilecek" ifadeleri ile duyurmuştu.

Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başlattığı çalışmayı tamamladı.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım ayağında olan paydaşlarla son üç haftada birçok toplantı yaptı. Yapılan çalışma pazartesi günü (yarın) kabineye sunulacak.

Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni uygulamayı açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda yapılacak düzenlemenin yasal alt yapısı da hazırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre; tedarik şirketleri elektriği bir kamu kurumu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) üzerinden alacak. Dağıtım şirketleri; alınan elektriğin en az yüzde 50'si olmak şartıyla yüzde 90'ına kadar olan kısmını EÜAŞ üzerinden tedarik edilecek.

UYGUN FİYATA ELEKTRİK

Edinilen bilgilere göre, günlük bazda fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımı yapılacak. Toplu alımlar perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilecek.

Bu yöntemle elektrik üreticiden daha uygun fiyata alınabilecek. Bunun üzerine bir de Bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketler de vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.

EN AZ YÜZDE 50'SİNİ EÜAŞ TEMİN EDECEK

Görevli Tedarik Şirketleri'nin nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20'sini Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden (EÜAŞ) alıyor. Şirketler elektriğin yüzde 80'lik kısmını ise serbest piyasadan temin ediyor.
Başka bir ifadeyle tedarik şirketleri şebekeye verdikleri 125 milyar kilovat/saat elektriğin 25 milyar kilovat/saatlik kısmını kamu şirketi olan EÜAŞ'tan alırken, 100 milyar kilovat/saatlik kısmını ise serbest piyasadan temin ediyor. Yeni düzenlemeye göre; bundan böyle dağıtım şirketleri elektrik teminlerinin en az yüzde 50'sini EÜAŞ üzerinden yapacak. İsterlerse bu oranı yüzde 90'a kadar çıkarabilecekler.

TARİFELERİ DEVLET BELİRLİYOR

Türkiye'de hem tüketim birim fiyatlarını hem de dağıtım şirketlerinin kar marjlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) belirliyor. Devletin belirlediği tarifeler dışında şirketlerin kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama imkanı yok. Elektrik dağıtımında satış fiyatı ve net kar marjı EPDK tarafından belirleniyor.

2021-2025 dönemi için 'Net Kar Marjı' ise yüzde 2,38 olarak belirlendi. Kamuoyunda oluşturulan algının aksine 32 kuruşa elektrik satın alınarak astronomik düzeyde kar elde edilmesi kesinlikle söz konusu değil. Devletin görevli tedarik şirketlerine elektrik satış fiyatı vergi hariç 31,8 kuruştan oluşuyor. Şirketlerin piyasadan aldıkları elektriğin birim fiyatı ise 1 lira 50 kuruşta seyrediyor. Şirketlerin ortalama alım fiyatı ise kilovat/saat başına bir lira 25 kuruşa tekabül ediyor.

KAPAT [X]

Nur Banu Aras

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Dünya Bankası: Türkiye 2022'de daha yavaş büyüyecek
Dünya Bankası: Türkiye 2022'de daha yavaş büyüyecek
Elektrikte fiyat artışına baca gazından çözüm
Elektrikte fiyat artışına baca gazından çözüm
Yurda dönmek isteyenlere 'özel ücretli' bilet
Yurda dönmek isteyenlere 'özel ücretli' bilet
Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor
Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor
Günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman yok!
Günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman yok!
Fosil yakıt kullanımı sınırlandırılmadan iklim hedeflerine ulaşılamaz
Fosil yakıt kullanımı sınırlandırılmadan iklim hedeflerine ulaşılamaz

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay'dan önemli karar: Şarta bağlı rüşvet olur mu?
Yargıtay'dan önemli karar: Şarta bağlı rüşvet olur mu?
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, gerçekleşme ihtimaline binaen şarta bağlı rüşvet sözleşmesinin yapılamayacağından suç tarihinde polis memuru olarak görev yapan sanık hakkında rüşvet suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı
Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun son yayımlanan iki kararında, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemlerde yaşanan keyfiliğe vurgu yapılmıştır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?
Sosyal güvenlik işlemlerinde 25 hizmet yılı tamamlanmadan emeklilik kazanımı da mümkün olabilmektedir. Yazımızda bu konudaki değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?
Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Meteoroloji'den uyarı: Kar yeniden geliyor!
Meteoroloji'den uyarı: Kar yeniden geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre özellikle İstanbul'da aralıksız devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini kaybediyor. Hafta sonu yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışının yeniden geleceği konuşuluyor. İşte yurtta hava durumu...