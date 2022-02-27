Kadına şiddete adli kontrol yok

AK Parti ve MHP'nin kadın milletvekilleri ile bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadınlara yönelik şiddete verilen cezaların artırılması konusundaki yeni düzenlemenin detaylarını görüştü ve bu konudaki görüşlerini aldı.

Bozdağ, cezaların caydırıcı hale getirileceğini, kadına şiddet uygulanmasından başlayarak ceza ile ilgili hükmün verilmesine kadar geçen süreçte yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu kaydetti. Bozdağ, düzenlemenin detaylarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Yapılacak düzenleme ile kadına yönelik şiddet uygulayanlara iyi hal indirimi kaldırılacak. Kadın cinayetlerinin cezaları artırılacak. Böylece, kadınlara şiddet uygulayanların, öldürmeye kalkanların tutuksuz yargılanması gibi bir durum mümkün olmayacak.

ISRARLI TAKİBE AĞIR CEZA



Adalet Bakanlığı bünyesinde bir süredir kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adımların atılması, kamuoyunda tartışmalara yol açan uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla teknik çalışma yürütülüyordu. Bakanlığın 'Acil Eylem Paketi' olarak hazırlığını sürdürdüğü çalışmaya göre, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ısrarlı takip eylemi de suç sayılacak.

AK Parti'nin hukukçu kurmayları "Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Israrlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi sağlanacak" değerlendirmesini yaptı. Yeni yapılacak düzenlemeyle Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamına alınarak, bu suçu işleyenlere caydırıcı cezalar verilecek. Israrlı takip eylemi, istismar, tehdit gibi suçlarla aynı kategoride yer alacak.

YÜCEL KAYAOĞLU