O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; 2019 Mart ayında hücrede yer alan İhsan Sağlam, Morteza Sultan Sanjari ve İran ordusu askeri istihbarat biriminden Sayed Mehdi Hossaini, İran'da üst düzey istihbaratçılar tarafından özel korumalı bir evde 2 ay boyunca ağırlandı. Kendisine, Savcı D.Y. ile direkt olarak temas kurulma ihtimali soruldu. Sağlam'ın savcı D.Y. için, 'Bana ne kadar güvendiyseniz ona da o kadar güvenebilirsiniz. Sağlam bir arkadaşımızdır' dediği öne sürüldü.



Bunun üzerine İran İstihbaratına bağlı Murteza Sultan Sanjari ve İran ordusu askeri istihbarat biriminden Sayed Mehdi Hossaini, Savcı D.Y.'ye İranlı muhalifleri kaçırma teklifini iletmek için görevlendirildi.

Sanjari'nin iddialarına göre Savcı D.Y., bu teklifi, kendisinin bir ekibinin olduğunu söyleyerek, kaçırılacak kişinin Türk olmaması ve işin İhsan Sağlam'dan alınıp tamamen kendisine verilmesi şartlarını sunarak kabul etti.

D.Y.'nin 2 polisle bağlantılı olduğu ve İranlı muhalifleri kaçırmak için ekip kurduğu öğrenildi.