İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı

İstanbul'un Çatalca ilçesi Çanakça Mahallesi'nde hasarlı olması nedeniyle Çanakça İlköğretim Okulu yaklaşık 3 sene önce yıkıldı. Yıkılan okulun yerine yapılması için söz verilen okulun inşası yılan hikayesine döndü. Yaklaşık 3 seneden fazla okulsuz kalan köyün sakinleri, çocuklarını çevre köylerdeki okullara göndermek zorunda kalarak çile yaşadı.

100 YILLIK KÖY İLK DEFA OKULSUZ KALDI

SÖZCÜ'ye konuşan bir köy sakini, "Bugüne kadar okul için bir tane kazma bile çakılmadı. 1900 senesinde kurulmuş bir köy, ilk defa okulsuz kaldı" dedi.

MİLLET BAHÇESİNİN TEMELİ ATILDI, OKULUN ATILMADI

Bir başka köy sakini ise, "Çocuklarımı okula yanımızdaki köye gönderiyorum. Biz çok mağduruz. Bir ay içinde ihalesi yapıldı, kazması vurulacak dendi ama vurulmadı. Bu okulla beraber Çatalca Kaymakamlığı da yıkıldı. Çatalca'nın meydanına millet bahçesi yaptılar, hala okula kazma vurmadılar, döküntüleri duruyor" diye konuştu.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI: İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Okulun akıbetiyle ilgili son bilgilendirme Çatalca Belediye Başkanı Mesüt Üner tarafından yapıldı. 31 Ocak tarihinde açıklamada bulunan Üner, "Yoğun girişimlerimiz ve çalışmalarımız sonucu, Çanakça 141 ada 5 parselde ''Çanakça İlköğretim Okulu'' projemizin başlaması yolunda en önemli aşama olan ihale süreci de tamamlandı ve okulumuzun yapımı artık başlıyor" dedi.

"AKAN ZAMANI GERİ VEREMEZSİNİZ, ÇOCUKLARI REZİL ETTİNİZ"

3 yıl sonra gelen ihale açıklamasına vatandaş ise, "Bu zamana kadar çektiğimiz çilenin hesabını kim verecek?", "Bu saatten sonra okul yapılsa da zihnimizde kalan tek şey okulun yerindeki enkaz fotoğrafı. Evlatlarımız bu fotoğrafı hiç hak etmediler", "Akan zamanı geri veremezsiniz, çocukları rezil ettiniz" diye tepki gösterdi.

MERT ÖZ