Erdoğan o sırrı ilk ona verdi: 'Az daha sabredin'

İmam hatip mezunu olduğu için katsayı engeli ile üniversiteye yerleşemeyen Yasemin Bozkurt Özyalçın eğitimini Viyana'da aldı. Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına perukla giren, ancak katsayı engeli nedeniyle yüksek puanına rağmen istediği bölüme yerleşemeyen Özyalçın, yasakların ertesinde AK Parti'nin iktidar olmasıyla birlikte değişimin başladığını söyledi.



Önder İmam Hatipliler Derneği'nin bir kolu olan WONDER bursuyla Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde okumak için Avusturya'ya giden Özyalçın, başörtüsü yasağına imam hatip lisesinde öğrenciyken maruz kaldığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başından geçen diyaloglarını şöyle anlattı:

"AZ DAHA SABREDİN"



Erdoğan Safranbolu Belediyesi'ndeydi. İçeri girmeden hemen önce Erdoğan'a küçük şeffaf bir kutuda gül vermek istedim. Kutunun içinde "Üniversite sorunumuzu çözün" yazılı bir de not vardı. Gülü Erdoğan'ın koruması aldı. Erdoğan çıkarken bana yaklaştı. "Burada ne bekliyorsunuz? Benden bir isteğiniz mi var?" diye sordu. Ben sessizce "Efendim güle iyi bakın" dedim. Dileğimi haykıramamıştım. Çünkü başörtüsü vardı ve bir sürü kamera çekiyordu. Hala siyasi yasağı olan bir lider için başörtülü bir genç kızla konuşmak "tehdit" olarak algılanabilirdi. Erdoğan ısrar etti. "Söyleyin" dedi. "Malum mesele" dedim. Erdoğan elinin tersiyle ağzını hafifçe kapattı, bana şöyle fısıldadı: "Şu anda bile darbe tehlikesi var. Ama gece uykularıma keder veriyorsunuz... Az daha sabredin" dedi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLDU



Kendisinin de sabrettiğini söyleyen Özyalçın, katsayı ve yasak nedeniyle gittiği yurtdışından 2015'te Türkiye'ye döndü. Şimdi Karabük Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Özyalçın "Göreve ilk başladığımda Aralık ayı, final sınavları vardı. İlk gün amfide sınavda gözetmen olarak buldum kendimi. Türkiye'de öğrenci olarak giremediğim bir mekanda öğrencilerin "hocam" hitaplarıyla bulunmak bambaşka bir heyecandı" diye konuştu.

CEYDA KARAASLAN