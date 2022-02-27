Kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında hastane çalışanları H.G. ve O.G. ile sigorta şirketi görevlisi H.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların, trafik kazasına veya iş kazasına karışan kişilerin bilgilerini usulsüz olarak hastane verilerinden aldıklarını ve bu verileri sigorta veya trafik hasar danışmanı gibi yerlere sızdırdıklarını, bu iş yerlerinin de şahısları anlaşmalı oldukları avukatlara yönlendirmeye çalıştıklarını tespit eden polis ekipleri, H.G, O.G. ve H.İ'nin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, yüzlerce kişiye ait kimlik ve iletişim bilgileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.