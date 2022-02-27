Mersinli öğrenci 8 bin 855 öğrenci arasından dünya birincisi oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Ömer Erken, online olarak katıldığı Caribou Contests Matematik Yarışması'nda, onlarca ülkeden 8 bin 855 yarışmacıyı geride bırakarak matematik dalında dünya birincisi olmanın gururunu ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaştı.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Erken, sistemli şekilde çalıştığını, derslerini dikkatli dinleyip, özellikle sürekli kitap okuduğunu vurguladı. Erken, "Atatürk İlkokulunda 4. sınıf öğrencisiyim. Caribou Contests Matematik Yarışması'na katıldım. 8 bin 855 kişi arasında dünya birincisi oldum. Soruların hepsi İngilizce. Bunun için çok mutluyum, ailemi ve öğretmenlerimi gururlandırdığım için kendimle çok gurur duyuyorum. 45 dakikada süresi olan yarışmayı 4 dakikada çözdüm" dedi.

Ömer Erken, 2 adet kumbara yaptığını belirterek, "Kumbaramın birine İngilizce kelimeler atıyorum, öğrenmek için. Diğer kumbarama da yanlış yaptıklarımı atıyorum. Pazar günleri açıyorum tekrar bu kelimeleri çözmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Öğrenciyi tebrik eden Fatih Mahallesi Muhtarı Turgay Benli, mahallesinde dünya birincisi çıkmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Benli, "Allah işini, gücünü rast getirsin. Allah uzun ömür versin, Allah seni doğruluktan şaşırtmasın. Ne mutlu sana seninle gurur duyuyoruz. Allah anana babana bağışlasın" dedi.

Yeğeninin sistemli çalıştığını anlatan dayı Mehmet Sönmez, "Yeğenimizle gurur duyuyoruz. Biz zaten kendisine inanıyorduk. Diğer çocuklara da örnek olacak. Başarılarının devamı olacak" şeklinde konuştu.