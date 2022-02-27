Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehit Çete için Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğine yer verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.

27 yaşındaki şehidin Altınçay Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Cahide Çete'ye şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin bekar olduğu öğrenildi.