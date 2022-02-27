Asansörün bakımını zamanında yaptırmayan yöneticiye ceza

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bakımı zamanında yaptırılmayan asansörün düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı olay sonrası apartman yöneticisi ile asansör bakım firması yetkilisine "taksirle yaralama" suçundan verilen cezayı onadı.

Dairenin kararına göre, Uşak'ta bir apartmanın yedinci katındaki eve gelen 4 kişi, yukarı çıkmak isterken asansör ikinci kattan hızlıca zemine düştü. Olayda 3 kişi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandı. Olay sonrası apartmanın yöneticisi ile asansörün bakımını yapan firma yetkilisi hakkında dava açıldı.

Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada apartman yöneticisinin, Asansör Bakım ve İşletim Yönetmeliği'nin 10. maddesinde düzenlenen usulde asansörün yıllık kontrolünü yaptırmadığı belirlendi.

Firma yetkilisinin de asansöre kolayca görünebilecek şekilde taşıma kapasitesini gösterir levha koymadığı, taşıyabileceği yük aşıldığında normal çalışmasını önleyecek sistemin olması yönünde apartman yöneticisine öneride bulunmadığı tespit edildi.

Mahkeme, bu nedenlerle yönetici ile firma yetkilisini olayda "asli kusurlu" sayarak sanıkların "taksirle yaralama" suçundan mahkumiyetlerine hükmetti.

Ayrıca sanıklara verilen süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi ve sanıkların mesleki faaliyetlerinden de yasaklanması kararlaştırıldı.

- Temyiz üzerine dosya Yargıtaya geldi

Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtaya geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanıkların olayda kusurlarının bulunmadığına yönelik temyiz itirazlarını reddetti.

Ancak Daire, yerine getirdikleri görevlerin, ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir meslek olmadığı nazara alınmadan çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde sanıkların mesleki faaliyetlerinden yasaklanmasını kanuna aykırı buldu.

Verilen süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesinde yapılan usuli eksikliklerin de bozma nedeni olduğuna karar veren Yargıtay 12. Ceza Dairesi ancak bu konuların yeniden yargılamayı gerektirmediğine kanaat getirdi.

Daire, yerel mahkemenin kararını bu eksiklikleri düzelterek onadı.