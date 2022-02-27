Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar pes dedirtti

Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü
Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi
Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu
Yerli silahların önemi anlaşıldı
Yerli silahların önemi anlaşıldı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
Kadına şiddete adli kontrol yok
Kadına şiddete adli kontrol yok
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor
Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor
MHP'li meclis üyesi kazada yaşamını yitirdi
MHP'li meclis üyesi kazada yaşamını yitirdi
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacak
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacak
Akaryakıt bayileri kapsamlı bir güncelleme istiyor
Akaryakıt bayileri kapsamlı bir güncelleme istiyor
Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz
Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz
Son 24 saatte 61 bin 764 yeni vaka , 221 can kaybı!
Son 24 saatte 61 bin 764 yeni vaka , 221 can kaybı!
Yurda dönmek isteyenlere 'özel ücretli' bilet
Yurda dönmek isteyenlere 'özel ücretli' bilet
Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir!
Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 3600 ek gösterge açıklaması
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 3600 ek gösterge açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
İtirafçılar aktif görevde 30 kamu çalışanının FETÖ bağlantısını deşifre etti
İtirafçılar aktif görevde 30 kamu çalışanının FETÖ bağlantısını deşifre etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Herkese silah vermeye hazırız!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Herkese silah vermeye hazırız!
Bakanlığın Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi
Bakanlığın Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi
Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı
Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
SGK görevde yükselme sonuçlarına büyük tepki
SGK görevde yükselme sonuçlarına büyük tepki
MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi
MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi
Ana sayfaHaberler Spor

Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar pes dedirtti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Urla Belediyespor'un formasını giyen ABD'li oyuncu Caitlin Jenkins'in paylaştığı videoyla spor dünyası karıştı. Takım koçundan ağır küfürler işiten oyuncu, bir yetkili tarafından fiziksel şiddet gördü. ABD'li sporcu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada ise oyuncuya suçlama yöneltildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Şubat 2022 11:35
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Urla Belediye spor Kadın Basketbol takımının oyuncusu Caitlin Jenkins'in soyunma odasında yaşadığı anları paylaşması gündemi salladı.

ODADAN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ
Urla Belediye spor Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Caitlin Jenkins'in paylaştığı video olay oldu. Takımın kötü gidişatı sonrası takımla toplantı yapmak isteyen Koç Hakan Yiğit, oyuncusu Jenkins'in soyunma odasından çıkmasına izin vermedi.

YERE DÜŞÜRÜLDÜ
Koç Hakan Yiğit, oyuncusu Jenkins'in soyunma odasından çıkmasına izin vermedi. Yoğun ısrarı sonrası soyunma odasından çıkan Jenkins'e "A... k..." diye küfür eden Hakan Yiğit'in sonrasında "Kes sesini, otur" dediği duyuluyor. Sonrasında ABD'li basketbolcunun sert şekilde yere düşürüldüğü görülüyor.

"KÖLE GİBİ DAVRANIYORLAR"
Caitlin Jenkins yaptığı açıklamada, "İkinci kez bana fiziksel müdahalede bulundular. Ayrılmak istediğimi söylediğimde bana izin vermediler. Tek yaptıkları bana saygısızlık etmek ve köle gibi davranmak. Tek istediğim eve dönmek. Paramı da ödemiyorlar. Takımdaki kimse ödemelerini alamıyor" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİNSİZ BİR OYUNCU, KULÜBÜMÜZÜ KARALIYOR"
Urla Belediye spor'dan ABD'li oyuncu hakkında yazılı açıklama geldi. Sporcunun sürekli disiplinsiz tavırlar sergilediği, takım arkadaşları ve hocasına kötü davrandığı, takımı kötü etkilediği ifade edildi. Ancak Soyunma odasında yaşananlara dair bir detaya verilmedi. Öte yandan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Urla Belediye 16 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor.

İşte o açıklama:

"Oyuncumuz Caitlin Mikayla Jenkins'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı gerçekçi olmayan ve sporcu ahlakıyla bağdaşmayan paylaşımları nedeniyle kulübümüz bu açıklamayı kamuoyuna ve basketbol camiasına yapmak zorunda kalmıştır.

Yabancı oyuncumuz Caitlin Mikayla Jenkins takımımıza katkı sağlamak amacıyla 10.01.2022 tarihinde transfer edilmiştir. Sözleşmeye göre kendisine tam donanımlı özel daire, ev interneti, ulaşım ve Türk GSM hattı temin edilmiştir. Oyuncunun 2022 Ocak ayı ücreti ödenmiş olup bununla birlikte birçok sözleşme dışı talebi yerine getirilmiştir.

C. M. Jenkins, ülkemize geldiği günden bu yana takım oyuncularımıza ve teknik personelimize sorunlar yaşatmaktadır. C.M.Jenkins sürekli antrenmana geç kalmakta olup kendisini evinden özel araçla antrenmana getiren takım arkadaşlarının takım antrenmanlarına geç kalmasına neden olmuştur. Öte yandan antrenmanlara düzenli gelmek yerine alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih etmiş, antrenmandan sonra kendisini eve götüren takım arkadaşının şahsi aracına yumruk atmıştır.

C. M. Jenkins, teknik heyetin verdiği taktikleri hiçbir zaman tam olarak dinlememiş, antrenmanlarda kulaklık takmayı ya da telefonuyla ilgilenmeyi tercih etmiştir. Ayrıca yakın zamanda oynadığımız bir maçın sonunda rakip takıma saygısızca davranmış, koç kendisini taktik gereği oyundan almak istediğinde çıkmamak için direnmiş, hakemin uyarısı üzerine kenara gelmiş, oyundan çıkınca da takım benchine oturmayıp soyunma odasına gitmeyi tercih etmiş, sonraki süreçte de salon kapılarını tekmeleyerek salona geri gelmiştir. Aynı maçta da koç onu tekrar oyuna almak istemiş olsa da kendisi oyuna girmeyi reddetmiştir. Son oynadığımız maç sonrası oyuncularımıza, teknik heyetimize hakaretler ve küfürler etmesi sonucunda yaşanan olaylar yargıya intikal etmiş ve kulübümüz tarafından C. M. Jenkins hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Burada bahsedilenlerin tamamı onlarca şahit önünde yaşanmış olup yaşanan olaylar tutanak altına alınmıştır. Şimdi ise kulübümüz sosyal medya aracılığıyla C. M. Jenkins tarafından lekelenmeye çalışılmaktadır.

Bütün yaşananlara rağmen kulübümüz, C. M. Jenkins ile menajeri vasıtasıyla iyi niyetle anlaşma yapmaya çalışmaktadır. Öte yandan kulübümüz C. M. Jenkins'in sosyal medyadaki yalanlarına son vermediği ve bu nedenle kendisiyle anlaşma sağlanamadığı takdirde yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır.

76 yıllık bir spor kulübü olarak, kulübümüze transfer olduktan sonra edindiğimiz bilgiler doğrultusunda geçmişi suçlarla dolu, saygısız, yalancı ve dengesiz bir kişinin kulübümüze ve Türk sporuna leke sürmesine izin vermeyeceğiz.

Halkımızın ve basketbol camiasının bilgisine sunarız."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Taha Akgül'den altın madalya
Taha Akgül'den altın madalya
Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı!
Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı!
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
Konyaspor'dan duygulandıran Ahmet Çalık paylaşımı
Konyaspor'dan duygulandıran Ahmet Çalık paylaşımı
Başakşehir 4 maç sonra kaybetti
Başakşehir 4 maç sonra kaybetti
Rus sporcu Rublev'den 'savaşa hayır' mesajı
Rus sporcu Rublev'den 'savaşa hayır' mesajı

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12.823 personel alımı sınav başvurularının 01 Mart 2022'de başlayacağını duyurdu.
Yargıtay'dan önemli karar: Şarta bağlı rüşvet olur mu?

Yargıtay'dan önemli karar: Şarta bağlı rüşvet olur mu?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, gerçekleşme ihtimaline binaen şarta bağlı rüşvet sözleşmesinin yapılamayacağından suç tarihinde polis memuru olarak görev yapan sanık hakkında rüşvet suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun son yayımlanan iki kararında, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemlerde yaşanan keyfiliğe vurgu yapılmıştır.
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

Sosyal güvenlik işlemlerinde 25 hizmet yılı tamamlanmadan emeklilik kazanımı da mümkün olabilmektedir. Yazımızda bu konudaki değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı

Mahkum 12.Bölüm Fragmanı

Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Meteoroloji'den uyarı: Kar yeniden geliyor!

Meteoroloji'den uyarı: Kar yeniden geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre özellikle İstanbul'da aralıksız devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini kaybediyor. Hafta sonu yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışının yeniden geleceği konuşuluyor. İşte yurtta hava durumu...