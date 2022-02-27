CHP'den kamudaki taşeron işçilere kadro verilmesi için kanun teklifi

Altay, Özel ve Özkoç'un imzasını taşıyan Kamu İhale Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin gerekçesinde, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yapılan düzenlemenin taşeron işçilerin kadro sorununu bu işçilerin tamamı açısından çözmediği ifade edilerek, bu kararnamenin yeni sorunlar, eşitsizlikler, adaletsizlikler ve haksızlıklar yarattığı savunuldu.

Yaklaşık 350 bin taşeron işçinin düzenlemeden yararlanamadığı kaydedilen gerekçede, KHK'nin kapsamı dışı bırakılan işçiler ve eski mahkumlar ile KİT'ler, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılanlardan, davalarından ve alacaklarından feragat etmedikleri için kadroya başvuruda dahi bulunamayan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarında istihdamının öngörüldüğü belirtildi.