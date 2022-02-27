Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu

Meteoroloji'den uyarı: Kar yeniden geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre özellikle İstanbul'da aralıksız devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini kaybediyor. Hafta sonu yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışının yeniden geleceği konuşuluyor. İşte yurtta hava durumu...