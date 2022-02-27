Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Çernihiv Oblastında halkın Rus askerlerine geçit vermediği belirtilerek, "Çernihiv Oblastında bulunan Koryukivka kasabasında insanlar, düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 13:18
Ukrayna'da siviller, Çernihiv Oblastında ilerleyen Rus tankına geçit vermedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Çernihiv Oblastında bulunan Koryukivka kasabasında insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor" denildi.
Görüntüde de bir grup sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu kameraya yansıdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız