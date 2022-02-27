2 kişinin öldüğü silahlı arazi kavgasında 4 tutuklama

Olay, Çınar'a bağlı kırsal Aşağı Konak Mahallesi'nde 24 Şubat'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Akraba olan Akdağ ailesi üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşüp, uzun namlulu silahların kullanıldığı olay üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, köyde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralananlara müdahale etti.

Sağlık durumları ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar ilçesi ile Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. 10 yaralıdan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si ağır 8 yaralının tedavisi sürerken, jandarma ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı.