Rus medyası: Ukrayna Gomel'de müzakere etmeyi kabul etti

Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.

ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

Akşam saatlerinde Zelenski, "Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi" açıklamasında bulundu.

Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı. Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği belirtildi. Halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.

RUS MEDYASI: UKRAYNA GOMEL'DE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

15.38: Rus Medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Belarus'un Gomel kentinde müzakereleri kabul ettiğini iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna heyeti, Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti. Rus heyeti oraya gidiyor" açıklamasını yaptı.