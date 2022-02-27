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Bu güvercinlerin fiyatları ev ve arabalarla yarışıyor

Çifti 1 milyon lirayı aşarak ev ve araba fiyatlarını katlayan dünyanın 8 ülkesindeki güvercinler Şanlıurfa'da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olmak için jürinin karşısına getirildi. Yarışma öncesi yüzlerce güvecin, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın son bulması için gökyüzüne salındı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 16:58
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Türkiye'nin 81 ili ile Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Katar'dan gelen yarışmacılar, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve Güvercin Severler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 1'inci Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışmasında birinci olmak için yarıştı. Yarışmaya katılan yaklaşık 3 bin güvercin arasında çiftinin fiyatı 1 milyon lirayı aşanların da olduğu gözlendi.

Ukrayna ve Rusya savaşının son bulması için gökyüzüne yüzlerce güvercin salındı
Yarışma öncesi halkoyunları grubu bir gösteri sergiledi. Gösterinin ardından Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın son bulması için yüzlerce güvercin gökyüzüne salındı. Yarışmada konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ortamın çok güzel olduğunu ve kaynaşmanın yaşandığını belirtti. Bu birlik ve beraberliğin sonunda rahmet ve bereket doğacağına inandıklarını söyleyen Canpolart, yarışmaya katılan herkese başarılar diledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "8 yabancı ülkeden, Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Katar. Güvercin bizim ailemizin bir parçası, hayatımızın bir parçasıdır. Eski Urfa evlerinde kuş takası vardı. Bunların her biri bir sanat eseriydi ve insanlarımız ikindiden sonra yüzlerini göklere çevirip kuşlarını uçururlar ve birbirleriyle iletişim kurarlardı" ifadelerini kullandı.

Çifti 1 milyon lirayı aşan güvercinler var
Çocukluğundan beri güvercin besleyen ve güvercinler hakkında Şanlıurfa'da uzmanlaşan Hüseyin Buzluoğlu, çiftinin fiyatı 1 milyon lirayı aşan güvercinler olduğunu belirtti. Güvercinlerin fiyatlarını ve özelliklerini aktaran Buzluoğlu, "Zaten güzellik yarışması, burada çok pahalı kuşlar vardır. Şu anda müsevvetler çok popülerdir. Tekinin fiyatı 350 bin liradan 600 bin liraya kadar çıkıyor. Şu müsevvetlerin arasında 400 bin lira fiyat biçilen ama sahibinin satmadığı kuşlar var. Araya girdik ama 600 bin liradan aşağı satmadı. Bir türlü ikna edemedik. Şuradaki Şami kuşuna 450 bin lira fiyat biçtiler ama satmadılar. Damızlık olarak almak isteyen var ama satmıyor. Bunların fiyatı 250 bin, 300 bin lira. Bunlar da geçen sene çok revaçtaydı. Fiyatları 250 bin, 300 bin arasındaydı ama şimdi 50 bin, 60 bin liraya satılıyor. Şanlıurfa'ya özgü İspir kuşunun çifti 600 bin, 700 bin liraya satılıyor. Diğeri tek olarak 450 bin lira fiyat biçmişlerdi ama sahibi 600 binden aşağı satmam diyor" dedi.

Fiyatını özellikleri belirliyor
Bulunması zor olan güvercinlerin 1 milyon liraya alıcı bulduğunu belirten Buzluoğlu, "Tabi ki bunların içinde de özelleri vardır. Özellikleri, burun şekli, boyun şekli, sırtı, yani bunların özellikleri vardır. Özellik bulunan kuşta fiyat çok yükseliyor. İspirlerde mesela sırt pul pul olacak, boyun bembeyaz olacak, burun biraz uzun olacak, göz geniş olacak. Özelliklerine göre para veriliyor. Zaten kuşa baktığınız zaman hep aynı ama hangisinde en güzel özellik varsa o çok pahalı gidiyor. Mesela bir çift çok özel çıkmış, bulunmuyor, adam 1 milyon lira yine veriyor. Adam parasına kıyıp alıyor çünkü onun gibi başka kuş yok" diye konuştu.
Çeşitli kategorilerde yarışacak olan en güzel güvercinlerin sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller verileceği belirtildi.

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