Günlük koronavirüs tablosu açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 19:36
Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şöyle:
Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız