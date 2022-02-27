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Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke: Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 21:28
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Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke: Rusya

Rus ordusu, 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaş başlattı. Rus güçleri, kuzey, güney ve doğudan olmak üzere 3 taraftan Ukrayna'ya girdi.

Putin, bugün Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdi.

Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirdi.

- SSCB'nin nükleer silah sayısı 40 bini aşmıştı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk kez nükleer silah denemesi yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu.

Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı 40 bini aştı. SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.

- 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı var

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor.

Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020'ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu.

Rusya'nın 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Öte yandan Rusya'yı 5 bin 550 nükleer silah ile ABD takip ediyor ve bu iki ülke hala dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'nından fazlasına sahip.

ABD'nin yanı sıra Batı Bloku'nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip.

- Rusya'nın süpersonik füzeleri

Rusya süpersonik füze sisteminde oldukça etkin. Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler geliştiriyor.

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Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.

Rusya'nın denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi, Mach 4,5 ile Mach 6 arasında yüksek süpersonik ila hipersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.

Öte yandan, Rusya'nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I adlı süpersonik füze, alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor.

Ses hızının üç katına (Mach 3) çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması. 300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor.

Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal. Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin tanıtımını 2018'de yapmıştı.

Ru güçleri, 19 Şubat'ta düzenlenen nükleer üçleme tatbikatında hipersonik füzeler Kinjal ve Tsirkon'u da kullandığını duyurmuştu.

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