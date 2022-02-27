Balıkesir'de kestiği ağaç dalı başına düşen kişi ağır yaralandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde kestiği ağaç dalı üzerine düşen kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 22:15
Alınan bilgiye göre, kırsal Hekim Mahallesi'nde Beyhan Güven (53), Gölyeri mevkisindeki tarlasında motorlu testere ile meşe ağacının dallarını kesmek istedi.
Kesilen dallardan biri Güven'in başına ve omzuna düştü. Ağır yaralanan Güven, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Güven'in başından aldığı darbeden dolayı ameliyata alındığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız