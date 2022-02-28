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28 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları

28 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 00:02
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28 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen "Şule Belgeseli" 28 Şubat Özel Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma çevrim içi katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

(Ankara/09.30)

3- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının son çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla istatistikleri ile ocak ayı dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KAPAT [X]

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu başlayacak.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, 28 Şubat Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/16.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın son maçında Nasadoge Menemenspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanarak Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın haklarının devri için açılan ihalede kararını açıklayacak.

(İstanbul/15.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası Altekma-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/İzmir/20.00)

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