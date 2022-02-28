Rus saldırılarında 14'ü çocuk 352 Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın düzenlediği saldırıların son bilançosunu açıkladı. Bakanlık, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktardı
Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 28 Şubat 2022 07:10
Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı giderek artıyor.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız