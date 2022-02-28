'Size bu ülkede nefes almak bile haram' diyerek copladılar

Nuray Canan Songür, 1998'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'da başörtüsü yasağına direndiği için polisler tarafından sınıfından sürüklenerek çıkartıldı, terörist muamelesi gördü, emniyette sorgulandı. Hukuktan yoksun bir dava sürecinin tarafı olan Songür, 1998'deki ilk gözaltıdan sonra kayıtlara göre 'şüpheli'ydi. Ertesi yıl hamileydi. Hastane randevusuna gitmek için Vezneciler'de durakta beklerken, başörtüsü protestolarından kaçanların ortasında buldu kendini. Gözaltına alındı. 'Size bu ülkede nefes almak bile haram' diyen polislerce darp edildi. Korkulan oldu ve acıların en büyüğünü yaşadı. Cop darbeleri nedeniyle karnındaki ikiz bebeklerinden birini kaybettiğini hastanede öğrendi. Medyaya konuşuncu tehdit edildi, yurtdışına gitmek zorunda kaldı.

Çocuğuyla tehdit edilince hayatından endişe duyarak 2000'de yurtdışına gitti. Beraat edince 2007'de döndü. Songür, "Kılıçdaroğlu samimi değil. Binlerce kadının eğitim ve çalışma hakkı CHP yüzünden engellendi. Hakkımı helal etmiyorum. Başörtüsü yasağının kalkmasının mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. 28 Şubat Müslümanlar'ın sindirilme operasyonuydu. Bunun maşası da CHP'ydi. Başörtüsü yasağının yıllarca sürmesi gerektiğini savunan, bu yasağı savunan Nur Serter'i vekil yapan, başörtüsüne çaput diyen parti de CHP'ydi. 28 Şubat çok daha geniş kapsamlı bir darbeydi. Başörtüsü için 'siyasi simge, rejim sorunu, laiklik elden gidiyor' dediler. Başörtülü kadınlar çalışamıyor, eğitim alamıyor, hayatın tamamen dışına itiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yasağı kaldırdı. Eskiden başörtülüler rejim düşmanı gibi lanse edilirken şu an da ülkesine her alanda hizmet eden insanlar haline geldi" diye konuştu.

DİPLOMASINI 14 YIL SONRA ALABİLDİ

KONYALI Refika Kart, 2001'de sözde devamsızlık yüzünden ancak gerçekte başörtüsü yasağına uymadığı için okuldan atıldı. Ancak Kart içindeki okuma azmini hiç kaybetmedi. İki çocuk annesi Kart vesayet zulmü yüzünden yarıda bırakmak zorunda kaldığı eğitimine yıllar sonra yeniden başlayarak 2015'te üstelik onur belgesiyle tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını da tamamlayan Kart "İyi ki o dönem dik durmuşum. Bugün hala kararımın arkasındayım. Bizler bu mücadeleyi vermeseydik kızlarımız bugün başörtüleriyle okuyamayacaklardı. Ne mutlu bana, kızım başörtüsü ile üniversiteye gidebiliyor" dedi. Tolga YANIK

FATMA DAMLA KAYAYERLİ